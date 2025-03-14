Ушаков: новый посол России в США еще не отбыл в Вашингтон

Новый посол России в США Александр Дарчиев ещё не отбыл в Вашингтон, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

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«Нет, ещё не отбыл. Собирается», — приводит его слова РИА Новости.

6 марта бывший директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Дарчиев был назначен новым послом России в США. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Позже в The Washington Post заявили, что Дарчиев является опытным дипломатом.