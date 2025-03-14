Принятое Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) решение о признании Украины виновной в ситуации, произошедшей в Одессе 2 мая — это проблеск здравого смысла. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Помимо этого, официальный представитель Кремля также добавил, что одного примера недостаточно для того, чтобы делать дальнейшие выводы.

— Чтобы это подтвердить, нужно чтобы и другие проявления поступили. Что, конечно, мы хотели бы видеть, — цитирует Пескова ТАСС.

Речь идет о признании вины Украины в непринятии надлежащих мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Европейский суд пришел к выводу, что власти допустили недопустимые задержки и значительные периоды необъяснимого бездействия и застоя.

Решение ЕСПЧ по событиям в Одессе в мае 2014 года оценили

Ранее экс-сотрудник украинской спецслужбы Александр Мазур сообщил о том, что работников Службы безопасности Украины (СБУ), выступающих против майдана, сжигали в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Среди жертв в здании находилось много сотрудников правоохранительных органов.