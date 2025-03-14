Путин не упомянул европейских лидеров в заявлении о перемирии

Президент России Владимир Путин в своем заявлении о готовности к прекращению огня на Украине не стал говорить о лидерах стран Европы. Об этом пишет французская газета Les Echos.

«О европейцах не было сказано ни слова», — отметило издание.

При этом глава государства упомянул лидеров Китая, ЮАР, Индии и Бразилии, которые принимают участие в разрешении конфликта, говорится в публикации.

Накануне Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение, по словам российского лидера, должно привести к долгосрочному миру.

Также Путин озвучил несколько вопросов, которые возникают в случае введения режима прекращения огня. В частности, остается непонятным, что делать с участком Курской области, оккупированным украинскими военными.

Кроме того, президент РФ выразил опасения, что Украина может воспользоваться этим перемирием для новой мобилизации и перевооружения армии. Путин подчеркнул, что в этот период необходимо установить контроль за действиями украинских властей.

Ранее стало известно, что США обсуждают с Украиной территории, которые будут сохранены и отданы.