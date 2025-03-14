В Госдуме разработали проект о выплате прожиточного минимума домохозяйкам

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о ежемесячных выплатах в размере прожиточного минимума для домохозяек.

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Как отмечает ТАСС, законопроект в случае принятия распространится на тех, кто постоянно проживает в России совместно с членами семьи и занимается исключительно ведением домашнего хозяйства.

При этом уточняется, что ежемесячная выплата будет назначаться только при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.

Что касается жителей, которые недавно приобрели гражданство России, они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в стране с даты приобретения гражданства.

Ранее в Госдуме предложили полностью запретить въезд мигрантов в Россию до конца 2025 года.

Кроме того, председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил установить надбавку к выплатам и субсидирование первоначального взноса по ипотеке для семей, где больше десяти детей.