Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

RT на русскомиещё 3

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Наследным принцем и Председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом стало известно в пятницу, 14 марта.

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
© РИА Новости

Президент России поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с началом священного месяца Рамадан и передал добрые пожелания Королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду.

В ходе беседы были обсуждены важные вопросы российско-саудовского сотрудничества в рамках «ОПЕК плюс». Подчеркнута значимость этого формата для обеспечения стабильности на глобальном нефтяном рынке и сохранения баланса между спросом и предложением. Обе стороны подтвердили свою приверженность выполнению обязательств в рамках «ОПЕК плюс».

Мухаммед Бен Сальман отметил важность урегулирования украинского кризиса и выразил готовность продолжать способствовать нормализации российско-американских отношений. Путин, в свою очередь, высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии и поблагодарил за создание условий для переговоров между Россией и США, состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией и подтвердили намерение развивать его в дружественном и конструктивном ключе, передает официальный сайт Кремля.

В саудовской Джидде 11 марта прошла встреча украинской делегации с представителями США в закрытом формате. Среди прочего президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов на выдвинутое Вашингтоном предложение установить режим полного прекращения огня на 30 дней по всей линии фронта.

Политика
Владимир Путин
Эр-Рияд
Соединенные Штаты
Украина