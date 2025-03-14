Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Наследным принцем и Председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом стало известно в пятницу, 14 марта.

Президент России поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с началом священного месяца Рамадан и передал добрые пожелания Королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду.

В ходе беседы были обсуждены важные вопросы российско-саудовского сотрудничества в рамках «ОПЕК плюс». Подчеркнута значимость этого формата для обеспечения стабильности на глобальном нефтяном рынке и сохранения баланса между спросом и предложением. Обе стороны подтвердили свою приверженность выполнению обязательств в рамках «ОПЕК плюс».

Мухаммед Бен Сальман отметил важность урегулирования украинского кризиса и выразил готовность продолжать способствовать нормализации российско-американских отношений. Путин, в свою очередь, высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии и поблагодарил за создание условий для переговоров между Россией и США, состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией и подтвердили намерение развивать его в дружественном и конструктивном ключе, передает официальный сайт Кремля.

В саудовской Джидде 11 марта прошла встреча украинской делегации с представителями США в закрытом формате. Среди прочего президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов на выдвинутое Вашингтоном предложение установить режим полного прекращения огня на 30 дней по всей линии фронта.