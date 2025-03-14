В России предложили объявить 2026 год Годом Арктики

Представители студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» (РТУ МИРЭА) предложили объявить 2026 год Годом Арктики в России, а также провести федеральную информационную кампанию для привлечения внимания общества к арктическим проектам. Копия обращения на имя председателя правительства России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

«Мы не понаслышке знаем как об уникальном природном разнообразии региона, так и о его проблемах и сложностях, представляющих серьёзный вызов для всех полярников. Посетить Арктику и остаться равнодушным невозможно. Россия, по словам президента Российской Федерации Владимира Путина, является безусловным лидером в регионе, а значит, несёт ответственность за сохранение и приумножение богатств Арктики», — говорится в тексте обращения.

Согласно инициативе, предлагается рассмотреть возможность объявления 2026 года Годом Арктики в России и организации и проведения федеральной информационной кампании для привлечения внимания общества к арктическим проектам.

«В рамках инициативы российский бизнес, наука, культура, гражданское общество и молодёжь смогут предложить и начать реализовывать собственные проекты, связанные с развитием и сохранением Арктики. Это повысит престиж работы в этих уникальных местах и укрепит статус России как страны — лидера в Арктическом регионе», — подчёркивается в письме.

Ранее сообщалось, что международная научно-практическая конференция «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие» пройдёт 13—14 марта в Москве в преддверии международного арктического форума «Арктика — территория диалога».