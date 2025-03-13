Захарова показала мем про Подоляка после его слов об агрессии России

Да что ты, черт побери, такое несешь! Таким мемом из фильма «Банды Нью Йорка» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила главе офиса президента Украины Михаилу Подоляку после его слов об агрессии России.

«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нес… на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — написала Захарова в своем telegram-канале, прикрепив к посту видео из фильма «Банды Нью-Йорка».

Комментарий Захаровой относился к реплике Подоляка о том, что Россия должна либо прекратить агрессивные действия и соблюдать правила, либо выполнить часть договоренностей с США.

Захарова высмеяла заявление Зеленского о Крыме и Донбассе

Ранее URA.RU сообщало, что Мария Захарова высмеяла заявление Урсулы фон дер Ляйен о превращении Украины в «стального дикобраза», задавшись вопросом, хочет ли она сделать Украину «шипованной свиньей». Захарова отметила, что украинские власти уже давно стали таким «дикобразом».