В Кремле назвали приоритет США в отношениях с Россией

В контексте перспектив отношений с Россией США хотят прежде всего завершить украинский конфликт. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, Москва и Вашингтон обсуждают не только урегулирование конфликта, но и будущее двусторонних отношений. В частности, затрагивается «возможный новый стратегический курс двустороннего сотрудничества».

«Но прежде чем к этому перейти, американцы хотят завершить войну на Украине. И они четко высказывают свою позицию на этот счет», — отметил Ушаков.

Ушаков: разговора Путина с Трампом 13 марта не ожидается

Ранее Ушаков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом состоится вечером 13 марта в закрытом формате.