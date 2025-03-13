Путин и Лукашенко заявили об угрозе ядерного конфликта

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко отметили по итогам встречи и пресс-конференции, трансляцию которой вел «Рамблер», что действия стран НАТО могут привести к ядерному конфликту ведущих держав.

Лидеры пояснили, что относят к наиболее дестабилизирующим действиям стран НАТО враждебные шаги в контексте украинского кризиса, чреватые прямым вооруженным конфликтом ядерных держав.

Кроме того, к действиям такого рода Москва и Минск относят планы по развертыванию в Европе американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, наращивание противоракетных потенциалов, формирующих и подпитывающих европейский сегмент глобальной системы противоракетной обороны США.

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В перечень опасных шагов стран альянса стороны внесли также размещение военной инфраструктуры и существенных боевых сил на рубежах Союзного государства.