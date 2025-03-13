Трамп заявил, что был бы рад разговору с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что он был бы рад встрече и беседе с российским коллегой Владимиром Путиным.

Он также призвал к скорейшему урегулированию конфликта.

«Я бы с удовольствием встретился с ним и поговорил, но нам нужно поскорее покончить с этим», — сказал глава Белого дома.

Трамп, комментируя слова главы российского государства о готовности к временному прекращению огня на Украине, заявил, что считает «многообещающим заявлением» слова президента России.

13 марта Владимир Путин не исключил, что может обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом идею перемирия на Украине. Он добавил, что России необходимо на этот счет провести переговоры с американскими партнерами.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня.