Песков объяснил сбой со звуком на видео с Путином из Курской области

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил ошибку со звуком на видео с президентом России Владимиром Путиным из Курской области.

«Иногда бывает, что называется, «поплыл звук», то есть разошлась звуковая дорожка с видеодорожкой», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее журналисты The Washington Post посчитали, что Путин, прибыв в Курскую область в военной форме, послал демонстративный «военный сигнал» накануне переговоров с США.