Путин: идея перемирия правильная, но есть вопросы, которые надо обсудить

Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел «Рамблер», что Москва поддерживает идею перемирия с Украиной.

Глава России уточнил, что идея о перемирии в целом правильная, но «есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон».

«Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?», — задал вопросы Путин.

Российский лидер заметил, что по этому вопросу также следует поговорить с американскими коллегами, в частности, провести телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Вместе с тем, сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается, резюмировал Путин.