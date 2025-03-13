Путин поддержал прекращение боевых действий на Украине

Президент России Владимир Путин заявил о согласии России с предложениями прекратить боевые действия, при условии что они приведут к долгосрочному миру и устранению причин текущего кризиса.

«Мы согласны с предложением прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», – сказал российский лидер, передает ТАСС .

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин выразит официальное мнение России относительно временного перемирия на Украине.

Путин и Лукашенко подвели итоги переговоров

Ушаков также заявил, что предложенное 30-дневное перемирие в конфликте на Украине не имеет пользы для России, так как дает Украине возможность перегруппировки сил.