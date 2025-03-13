Путин рассказал об участии Белоруссии в Параде Победы в Москве

Расчет ВС Белоруссии примет участие в параде в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, рассказал на пресс-конференции, трансляцию которой ведет «Рамблер», президент России Владимир Путин.

По данным агентства, российский лидер пригласил белорусских военных на парад Победы в декабре 2024 года. Сегодня было принято окончательное решение по этому вопросу.

«Также, согласно имеющейся договорённости, расчёт вооруженных сил Белоруссии примет участие в торжественном параде на Красной площади», — отметил Путин.

Ранее президент России сообщил, что военные Мьянмы вместе с расчетами ВС РФ пройдут парадным маршем по Красной площади 9 Мая.