Путин и Лукашенко подвели итоги переговоров

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписывают совместное заявление президента Российской Федерации и президента Республики Беларусь», — сказал ведущий церемонии подписания документов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию в четверг, 13 марта. В российской столице белорусский лидер провел встречу с Владимиром Путиным.

Ранее президент Белоруссии анонсировал разговор российского лидера с представителями США. По его словам, Путин проведет переговоры с представителями США 13 или 14 марта.