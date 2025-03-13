Ушаков: разговора Путина с Трампом 13 марта не ожидается

Разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 13 марта не ожидается. Об этом заявил помощник лидера РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

У него спросили, стоит ли ожидать телефонного контакта Путина с Трампом в четверг.

«Сегодня — нет», — ответил Ушаков.

Ранее Трамп, комментируя итоги переговоров делегаций США и Украины, заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным на текущей неделе. Также он анонсировал встречу американской и российской делегаций касательно урегулирования конфликта. По его словам, встреча состоится 11 или 12 марта.