Лавров оценил диалог с Уолтцом и Рубио по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, представители американской команды переговорщиков, ведут диалог с РФ «абсолютно нормально», отметил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры американской и российской делегаций. Стороны обсудили двусторонние отношения, договорились поддерживать контакты.

«У нас с ними есть диалог, и с Марко Рубио, и с Майком Уолтцем. Когда они вступают с нами в прямой разговор, они абсолютно нормально этот диалог ведут», — отметил Лавров.

На фоне этого, заметил министр, он не планирует осмысливать то, что американские официальные лица «говорят на публику у себя, на публику в Саудовской Аравии, на украинскую публику».

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Ранее Лавров, после встречи с командой переговорщиков США, сообщил, что представители Белого дома ведут уважительный диалог с Россией, никто никем не командует, стороны руководствуются здравым смыслом в политике.