Послы Дании Йеспер Вар и Германии Александр Ламбсдорф с необъявленным визитом посетили Министерство иностранных дел России. Кадры прибытия дипломатов опубликовало издание «Известия».

В свою очередь пресс-секретарь министерства, комментируя визит представителей внешнеполитических ведомств Дании и Германии, заявил, что «никто не сообщал, что они были вызваны».

Уточняется, что дипломаты приезжали по рабочим вопросам.

В настоящее время главы внешнеполитических ведомств покинули здание российского МИД.

Напомним, 10 марта Министерство иностранных дел России сообщило, что вызвало представителя посольства Великобритании в Москве в связи с лишением аккредитации за признаки разведывательной деятельности.

В МИД России вызвали представителя посольства Британии

Так, Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предписала двум дипломатам покинуть страну в двухнедельный срок, так как их заподозрили в разведывательно-подрывной работе. Также в ведомстве отметили, что при получении разрешения на въезд в Россию они умышленно указали недостоверные сведения.