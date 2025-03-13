РФ расширила ответные санкции против граждан Евросоюза

Москва в ответ на 16-й пакет санкций Евросоюза расширила список граждан сообщества, которым запрещен въезд в Россию. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран - членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - сообщили в министерстве.

Также Россия внесла в "стоп-лист" отдельных представителей структур Совета Европы.