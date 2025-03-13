Песков объяснил появление Путина в военной форме

Появление президента России Владимира Путина в военной форме в Курской области является сигналом решимости в скорейшие сроки завершить операцию по освобождению этого региона. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию по освобождению Курской области от боевиков», — ответил Песков.

Он добавил, что, как было доложено 12 марта, операция вошла в заключительную стадию. На этом фоне Песков выразил надежду на то, что «в самое ближайшее время Россия сможет вздохнуть в этом плане спокойно».

На Западе заявили о «леденящем предупреждении» Путина

Ранее сообщалось, что Путин появился в зоне боевых действий в Курской области в военной форме. Многие СМИ восприняли это как тревожное послание Западу.