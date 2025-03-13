«Нафиг я сюда пришел?»: Лавров не сдержал эмоций перед журналистами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров эмоционально прокомментировал чрезмерную активность журналистов перед переговорами президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Фрагмент видео опубликован в Telegram-канале «Юнашев LIVE».

Владелец канала уточнил, что представители СМИ по очереди подходили к главе МИД, задавали каверзные вопросы.

«Нафиг я сюда пришёл?» — задал риторический вопрос Лавров.

Лавров высказался о позиции стран Евросоюза по Украине

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином постоянно отвлекался на белые носки вице-президента США Джей Ди Вэнса, которые резко контрастировали с черными и коричневыми носками участников переговоров.