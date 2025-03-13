Захарова раскритиковала провокационную постановку вопроса об отношениях с США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что сейчас, когда завязывается диалог с США, провокации недопустимы. На брифинге дипломат не только отказалась отвечать на предположение, что "США капитулировали перед РФ", но и жестко раскритиковала такую постановку вопроса.

"Мы же с вами не на кружке любителей беллетристики, не на симпозиуме производителей триллеров или съемок детективных сериалов. Мы на брифинге официального представителя МИД России. Я комментирую факты, тенденции, мероприятия, отвечаю на вопросы по повестке", - обратилась Захарова к представителю канала "Голос Отечества", поинтересовавшемуся, можно ли говорить о том, что "США капитулировали перед РФ".

"Многие считают, что вы задаете провокационные вопросы не в мой адрес, а в целом. Я хотела бы не придерживаться такой точки зрения, но тогда не давайте мне повода. Зачем это все делать?" - задала встречный вопрос дипломат.

"У нас есть практическая работа, у нас сейчас ведется диалог, по крайней мере он завязывается, с американской стороной", - констатировала Захарова. "О каких таких глобальных оценках, тем более такого качества, можно говорить, какую цель вы преследуете? Чтобы что?" - выразила недоумение Захарова.

"То, как вы хотите сформулировать художественными средствами вашу философию, это ваше право, вы можете делать все, что вы хотите. Я занимаюсь тем, что мне предписано, в рамках своих полномочий", - указала представителю СМИ официальный представитель МИД РФ.

При этом она заверила, что всегда "открыта для всех вопросов", ответы на которые входят в ее компетенцию. "Такие [провокационные] вещи попросила бы не делать", - подчеркнула Захарова.