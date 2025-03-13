В России оценили последствия визита спецпосланника Трампа в Москву

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф проинформирует американского лидера о требованиях России в ответ на идею временно прекратить огонь на Украине. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

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«Во время визита Стива Уиткоффа, а возможно, и в ходе последующего разговора президентов, Россия озвучит свою позицию: мы не исключаем перемирия, но только на определенных условиях», — оценил он последствия визита спецпосланника американского президента в Москву.

По мнению эксперта, к этим условиям на данный момент относятся полный вывод Вооруженных сил Украины из Курской области, прекращение западной военной помощи Киеву на время переговоров. Кроме того, для России уже сейчас важно согласовать основные принципы будущего мирного урегулирования с Соединенными Штатами, полагает Суслов.

Названа дата поездки спецпосланника Трампа в Москву к Путину

Ранее политолог Федор Лукьянов оценил последствия отказа Москвы от прекращения огня на Украине. По его словам, это может привести к новым антироссийским санкциям со стороны США.