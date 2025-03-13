Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его не интересует мнение стран Евросоюза по поводу урегулирования конфликта на Украине.

Главе дипведомства был задан вопрос, как он относится к позиции ЕС по мирному процессу.

"Меня не интересует их позиция, честное слово. С некоторых пор вообще не интересует", - сказал Лавров.

Лавров заявил о «радужных» ожиданиях от переговоров Путина

Ранее в МИД РФ указали, что Евросоюз вместо поиска мирных способов урегулирования конфликта вокруг Украины декларирует планы ускоренного наращивания военной и финансовой помощи Киеву и сознательно подпитывает эскалацию.