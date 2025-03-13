Ушаков: предложение о 30-дневном перемирии нужно дорабатывать

Предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Документ, мне кажется имеет поспешный характер. <...> Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход", - сообщил журналистам Ушаков, комментируя предложение о перемирии на Украине.

Ушаков ранее подчеркнул, что предложение о 30-дневном перемирии в украинском конфликте ничего не дает России и является лишь возможностью для Украины перегруппировать свои силы.