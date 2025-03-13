Лавров заявил о «радужных» ожиданиях от переговоров Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у российских властей «самые радужные» ожидания от переговоров президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг, 13 марта, Лукашенко прибыл в Россию с официальным визитом. В Кремле сообщали, что Путин и Лукашенко обсудят «ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества», «перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства» и актуальные международные темы.

По итогам переговоров будут подписаны совместные документы. В начале встречи Путин сообщил, что Лукашенко приглашен на празднование Дня Победы в Москву. Президент РФ подчеркнул, что отношения России и Белоруссии могли бы стать примером для многих других стран - «и в сфере экономики, и в сфере обеспечения безопасности, и сотрудничества на международной арене».

Лукашенко отметил, что в отношениях Москвы и Минска мало проблем. Он обратил внимание на импортозамещение и противостояние санкциям в обеих странах.