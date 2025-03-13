Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Бразилии события в Сирии

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также события в Сирии.

"В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по ближневосточной проблематике, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также события в Сирии", - говорится в сообщении МИД РФ.

Сирия столкнулась с нестабильностью после падения власти бывшего президента республики Башара Асада. 6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности переходного правительства Сирии и местными вооруженными формированиями. Наиболее ожесточенные бои произошли в Джебле, где проживают этноконфессиональное меньшинство алавитов, к которому принадлежит семья Асада.

Новые власти направили в эти провинции армейские части и бронетехнику, в главных городах был введен комендантский час. По последним данным, с начала обострения ситуации на западе Сирии погибли 250 вооруженных представителей алавитов, подчиняющиеся новым властям силы безопасности потеряли 231 бойца. Число погибших мирных жителей превысило 900, большинство из них также принадлежали к алавитской общине.