Путин заявил, что будет ждать Лукашенко на параде Победы

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером в Кремле заявил о том, что ждет Александра Лукашенко на параде Победы в Москве, а до этого на форуме в Волгограде. Об этом пишет ТАСС.

Сегодня Александр Лукашенко прилетел в Москву с официальным визитом для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подчеркивали, что по итогам встречи будет подписано несколько совместных документов. Это первая поездка белорусского лидера после переизбрания.

Открывая встречу, российский лидер отметил, что очень ждет своего белорусского коллегу на праздновании Дня Победы в Москве.

«Мы очень ждем вас и 9 Мая, а до этого в Волгограде запланирован тоже большой форум, посвященный окончанию Великой Отечественной войны, где ожидается много коллег из других стран», - заявил Путин.

Ранее сообщалось, что для участия в параде Победы были приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили свое участие. В частности, по Красной площади 9 Мая вместе с расчетами ВС РФ пройдут парадным маршем военные Мьянмы.