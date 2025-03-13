В Кремле высказались о решении Путина по поводу перемирия на Украине

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Путин сам сформулирует официальную позицию России по вопросу временного перемирия. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам переговоров с США Украина заявила о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на это, могут начаться «настоящие переговоры».

Ушаков заявлял, что Россия стремится к долгосрочному урегулированию по Украине, а не к временному перемирию. Он подчеркнул, что временное решение стало бы передышкой для украинских военных. Шаги, лишь имитирующие урегулирование, «никому не нужны», отмечал помощник президента.

Украина согласилась на предложение США прекратить огонь на 30 дней

Также Ушаков сообщил, что изложил позицию России по перемирию в разговоре с помощником президента США Майком Уолтцем. РФ рассчитывает, что США будут учитывать ее позицию в дальнейшей совместной работе, подчеркнул Ушаков.