Помощник президента РФ объяснил, зачем Уиткофф приехал в Москву

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что спецпосланник главы США Стив Уиткофф будет обсуждать в Москве не только украинский кризис, но и российско-американские отношения. Об этом сообщает ТАСС.

В Белом доме ранее сообщили, что Уиткофф посетит Москву на этой неделе для переговоров с российскими властями. Его целью будет призвать Россию заключить соглашение о 30-дневном прекращении огня, подчеркивали в администрации США.

В Кремле подтвердили, что переговорщики США направляются в Москву. Днем 13 марта появилась информация, что самолет Уиткоффа приземлился в российской столице.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 13 марта у российских властей будут контакты с представителями США. Песков не стал раскрывать, может ли президент РФ Владимир Путин лично принять Уиткоффа в этот день. По словам Ушакова, Россия и США договорились, что подобные контакты будут носить закрытый характер.