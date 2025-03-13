В Кремле сделали заявление о переговорах с представителями США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российских властей 13 марта будут контакты с представителями США. Об этом сообщает ТАСС.

О деталях контактов с американской стороной Москва сообщит позже. Песков не стал раскрывать, может ли президент РФ Владимир Путин сегодня лично принять спецпосланника главы США Стива Уиткоффа.

По итогам переговоров с США, прошедших в Саудовской Аравии 11 марта, Киев заявил о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на предварительное прекращение огня, могут начаться «настоящие переговоры».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Уиткофф посетит Москву на этой неделе для переговоров с российскими властями. Она назвала целью Уиткоффа призвать Россию подписать соглашение о прекращении огня. В Кремле подтвердили, что переговорщики США направляются в Москву. Днем 13 марта появилась информация, что самолет Уиткоффа приземлился в российской столице.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, Россия и США договорились, что контакты будут носить закрытый характер. Ушаков отметил, что не будет комментировать возможную встречу Путина и Уиткоффа.