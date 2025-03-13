Захарова назвала враньём слова главы Италии об угрозах России ядерным оружием

RT на русском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления итальянского президента Серджо Маттареллы о якобы угрозах Европе ядерным оружием со стороны России являются враньём.

Захарова назвала враньем слова главы Италии об угрозах России ядерным оружием
© ТАСС
«Это враньё, это ложь, это неправда, это фейк, это дезинформация. Я дала вам все слова, выберете то, которое считаете наиболее описательным», — сказала она на брифинге.

По мнению Захаровой, за такие высказывания надо отвечать.

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой Россия названа «главной угрозой для ЕС».

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