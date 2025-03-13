Захарова: Заявления фон дер Ляйен о России искажают представление о ситуации

Слова европейских политиков о том, что в контексте урегулирования конфликта на Украине «мяч на стороне России», — это способ исказить представление о ситуации. Об этом 13 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее написала на своей странице в соцсетях, что Евросоюз приветствовал переговоры Соединенных Штатов и Украины в Джидде, включая предложение о прекращении огня и возобновлении помощи. Она также добавила, что «теперь мяч на стороне России».

«Как очередной какой-то неуместный способ информационно сформировать искаженное представление о ситуации… Они придумывают какие-то информационные способы, некие формулировки и «политические затычки» для того, чтобы показать себя с наименее худшей стороны», — отметила Захарова.

Получается это плохо, поскольку параллельно в ЕС повышают ставки в эскалации ситуации и увеличивают бюджеты на военные расходы, сказала дипломат. Она добавила, что именно страны, которые допускают подобные заявления, сыграли главную роль в сложнейшем кризисе.