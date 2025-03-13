Страну НАТО уличили в передаче разведданных для удара ВСУ по мирным жителям

Спутниковые разведывательные данные для нанесения ударов по рынку в Великих Копанях в Херсонской области Вооруженным силам Украины предоставила Франция, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Атака произошла в воскресенье, 9 марта, для максимального поражающего эффекта удар был нанесен двумя ракетами HIMARS с кассетной боевой частью.

Спутниковое сопровождение цели осуществлялось с французских спутников, а наведение — французским спутником разведки, — сказала Захарова.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что украинские войска атаковали рынок в селе Великие Копани. Противник выпустил две ракеты HIMARS. В момент атаки в торговых рядах находились люди. По словам Сальдо, имеются как раненые, так и погибшие. Число пострадавших составило семь человек.

Позже пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко заявил, что погибли четыре человека. По его словам, в больнице скончался один из «тяжелых» пациентов. Позже стало известно, что число погибших достигло шести.

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что удар ВСУ по рынку стал плевком Киева в мирные инициативы президента США Дональда Трампа. По его мнению, Киев продолжает использовать террористические методы для достижения своих целей.