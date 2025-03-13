Захарова: команда Трампа "высвечивает" подходы Байдена к украинскому конфликту

Администрация президента США Дональда Трампа "высвечивает" реальные подходы экс-лидера США Джо Байдена к конфликту на Украине и делится ими с международным сообществом. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кому как не команде, которая сейчас пришла в Белый дом, знать, что на самом деле происходит на Украине. Я думаю, что и предыдущая команда прекрасно знала, что там происходит. Просто цели и задачи у команды [экс-президентов США Барака] Обамы и Байдена и всех, кто в нее входил, были иными, нежели они их декларировали", - отметила дипломат.

По ее словам, в предыдущей администрации "говорили о якобы поддержке демократии на Украине - но они убили эту демократию", "говорили об экономическом процветании Украины - но на самом деле они ее подталкивали к милитаризации, к противостоянию в регионе", "говорили об уважении закона - в результате они буквально под диктовку переписывали украинские законы".

Как указала Захарова, команде Байдена "нужен был инструмент в виде киевского режима для реализации своих геополитических установок", в результате чего ситуация на Украине "превратилась в политические пятнашки с участием, в первую очередь, натовских стран". "И нынешняя команда, и предыдущая команда Белого дома знают, что там происходит, они по-разному к этому относятся, и об этом говорят даже открыто", - пояснила официальный представитель МИД РФ.