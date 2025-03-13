МИД РФ ждет от США "соображений по сюжету Джидды"

Москва ждет, что представители США поделятся с Россией "соображениями по сюжету Джидды", где прошли переговоры Вашингтона с Киевом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Он (президент США Дональд Трамп - прим. ТАСС) неоднократно говорил, что это (украинский конфликт - прим. ТАСС) бойня, которую устроили в том числе его предшественники", - сказала дипломат на брифинге, заметив, что глава американской администрации называл эту бойню ненужной, безумной и бессмысленной.

"Что они (представители США - прим. ТАСС) хотят сейчас, мы от них послушаем, когда они прибудут в нашу страну и поделятся своими соображениями конкретно по сюжету Джидды", - ответила Захарова на вопрос, зачем американской стороне нужно перемирие на Украине.

11 марта делегации США и Украины провели переговоры в Джидде. В совместном итоговом заявлении говорится о том, что Киев согласен на тридцатидневное прекращение огня и подписание соглашения с Вашингтоном о полезных ископаемых. Взамен США пообещали немедленно возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине.

Российскую сторону пока еще официально не уведомляли об итогах этих переговоров. Но контакты представителей РФ и США запланированы, в том числе на ближайшее время, а возможно, и сегодня.