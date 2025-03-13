Глава МИД Италии вызвал посла РФ из-за слов Захаровой

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни дал указание вызвать в ведомство посла России в Риме в связи с критикой в адрес президента страны Серджо Маттареллы со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Строго осуждаем очередную словесную атаку на президента республики Серджо Маттареллу... По этой причине я решил вызвать посла России в МИД», — написал Таяни в соцсетях.

Ранее Захарова заявила, что заявления Маттареллы о якобы угрозах Европе ядерным оружием со стороны России являются враньём.

По мнению Захаровой, за такие высказывания надо отвечать.