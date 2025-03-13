Захарова: США подогревают сепаратизм на Тайване

Вашингтон своими действиями в отношении Тайваня нарушает принципы международного права и подогревает сепаратистские настроения на острове. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что Госдепартамент внес обновление на своем сайте в фактологическую справку о Тайване, удалив прежнюю формулировку о том, что Вашингтон не поддерживает независимость острова.

"Что касается действий, о которых вы спросили, они являются не чем иным как очевидным нарушением международного права, в том числе самими американцами, потому что они нарушают принцип одного Китая", - указала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Она также обратила внимание, что США и их союзники заключают с Тайванем новые контракты на поставку вооружений, а также укрепляют политические контакты на различных уровнях с островом не для развития сотрудничества, а "для создания атмосферы напряженности в этом регионе и инструмента давления на Пекин и китайский народ".