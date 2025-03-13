Сразу два правительственных кортежа выдвинулись в Кремль

В Кремль едут сразу два кортежа — президента Белоруссии Александра Лукашенко и спецпредставителя президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа. Кадры передвижения политиков опубликовали в СМИ.

Согласно публикации в Telegram-канале «Пул Первого», Лукашенко едет в автомобиле в составе кортежа, состоящем из российских Aurus, китайских Tank и других машин с проблесковыми маячками. Сопровождают их мотоциклисты.

Кадры выезда кортежа американской делегации из московского «Внуково-2» опубликовал ТАСС. Машины передвигаются с мигалками и в сопровождении сотрудников полиции.

Напомним, что Лукашенко прилетел в Москву с официальным визитом для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подчеркивали, что по итогам встречи будет подписано несколько совместных документов. Это первая поездка белорусского лидера после переизбрания.

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Уиткофф также прибыл в Москву 13 марта. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что он прилетел для переговоров с российскими властями, а его цель — призвать РФ подписать соглашение о прекращении огня с Украиной.