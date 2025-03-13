Депутат Соболев призвал после Курщины идти к Одессе

Всю Курскую область освободят за неделю, однако останавливаться на этом не стоит, заявил в эфире НСН Виктор Соболев. Не нужно останавливаться на освобождении Курской области, российским войскам стоит идти дальше, заявил в эфире НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

В Минобороны России ранее сообщили, что ВС РФ вернули под контроль Суджу, Меловой и Подол в Курской области. Из сводки российского оборонного ведомства следует, что потери украинской стороны на курском направлении за сутки превысили 340 военнослужащих ВСУ. Соболев выразил мнение, что всю Курскую область освободят в течение недели.

«Думаю, в течение недели в нашем регионе все будет освобождено. Я бы не останавливался на Курской области, шел бы дальше. Надо освободить Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Это все - Новороссия, эти территории не имеют никакого отношения к Украине. У нас хватит сил, чтобы туда рвануть. Сейчас Путин в Курской области, он ставит там конкретные задачи», - сказал собеседник НСН.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из Суджи вывести 120 человек, находившихся под оккупацией ВСУ. По словам Хинштейна, гражданам оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».