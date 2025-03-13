Россия впервые высказалась о перемирии после контактов с США

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия стремится к долгосрочному урегулированию по Украине, а не к временному перемирию. Об этом сообщает РИА Новости.

Помощник президента отметил, что временное перемирие стало бы передышкой для украинских военных. Шаги, лишь имитирующие урегулирование, «никому не нужны», подчеркнул Ушаков.

По итогам переговоров с США, прошедших в Саудовской Аравии 11 марта, Киев заявил о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. После этого США решили снять паузу в обмене разведданными и возобновить оказание помощи Украине в сфере безопасности.

Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на предварительное прекращение огня, могут начаться «настоящие переговоры».

Россия выдвинула США свои требования к перемирию на Украине

Позже в Кремле сообщили, что Ушаков и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 12 марта поговорили по телефону. Оба они ранее принимали участие в переговорах РФ и США.

Помощник российского президента сообщил, что изложил позицию России по перемирию в разговоре с Уолтцем. Как отметил Ушаков, РФ рассчитывает, что США будут учитывать ее позицию в дальнейшей совместной работе.

По его словам, сейчас между Россией и США идет «нормальный обмен мнениями в спокойной манере». Ушаков допустил, что президент РФ Владимир Путин 13 марта выскажет «более конкретные и содержательные оценки» по временному перемирию.