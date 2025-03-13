Ушаков озвучил позицию России по временному перемирию

Мария Иванова

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия стремится к долгосрочному урегулированию по Украине, а не к временному перемирию. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия впервые высказалась о перемирии после контактов с США
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Помощник президента отметил, что временное перемирие стало бы передышкой для украинских военных. Шаги, лишь имитирующие урегулирование, «никому не нужны», подчеркнул Ушаков.

По итогам переговоров с США, прошедших в Саудовской Аравии 11 марта, Киев заявил о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. После этого США решили снять паузу в обмене разведданными и возобновить оказание помощи Украине в сфере безопасности.

Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на предварительное прекращение огня, могут начаться «настоящие переговоры».

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Позже в Кремле сообщили, что Ушаков и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 12 марта поговорили по телефону. Оба они ранее принимали участие в переговорах РФ и США.

Помощник российского президента сообщил, что изложил позицию России по перемирию в разговоре с Уолтцем. Как отметил Ушаков, РФ рассчитывает, что США будут учитывать ее позицию в дальнейшей совместной работе.

По его словам, сейчас между Россией и США идет «нормальный обмен мнениями в спокойной манере». Ушаков допустил, что президент РФ Владимир Путин 13 марта выскажет «более конкретные и содержательные оценки» по временному перемирию.

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