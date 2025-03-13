В России назвали цели визита спецпосланника Трампа в Россию

Вероятной целью визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию может быть продолжение обсуждения тем встречи в Эр-Риярде, а также обсуждение условий прекращения огня в зоне украинского конфликта. Как сообщает «Лента.ру», такое предположение сделал депутат Госдумы Алексей Чепа.

Он напомнил, что сейчас сторонами продолжается подготовка к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Также продолжаются переговоры, прошедшие в Эр-Рияде, так же, как и решение вопросов, намеченных в Стамбуле. Всё это может быть причиной визита Уиткоффа», — добавил Чепа.

Также парламентарий не исключил, что Уиткофф мог прибыть в Россию, чтобы рассказать о результатах переговоров с украинской делегацией в Джидде на этой неделе. По его мнению, стороны могут обсудить условия возможного прекращения огня.

«Наверное, этот вопрос будет одним из основных. Но в любом случае таких встреч еще будет много. Впереди остаются самые сложные вопросы — вопросы мирного соглашения», — подчеркнул Чепа.

Напомним, что по итогам переговоров с США, прошедших в Саудовской Аравии 11 марта, Киев заявил о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России.