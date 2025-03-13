В США заявили о важном сигнале Путина перед переговорами

Газета The Washington Post разглядела важный сигнал президента России Владимира Путина в том, что он появился в военной форме в Курской области накануне переговоров с США о 30-дневном перемирии.

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"Путин послал демонстративный военный сигнал, когда он впервые за долгое время прибыл в камуфляжной форме в Курскую область", - говорится в публикации.

В статье отмечается, что российский лидер отметил продвижение российских войск против украинских сил в этом регионе.

Напомним, что пресс-служба Кремля опубликовала ранее видео и фотографии с совещания, которое Владимир Путин провел в среду на одном из пунктов управления курской группировкой.

В мероприятии также принимал участие начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что глава государства надел форму с армиейским камуфляжем в ходе посещения Курской области, поскольку посчитал это необходимым.