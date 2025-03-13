В Кремле раскрыли, на что Россия надеется в сделке по Украине
Россия надеется, что США учтут ее требования по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Хочется верить, что позиция будет учитываться в ходе дальнейшей работы, — отметил Ушаков.
Помощник президента РФ также уточнил, что изложил советнику американского лидера по национальной безопасности Майклу Уолтцу позицию России о необходимости долгосрочного урегулирования на Украине. Имитация шагов к этом никому не нужна, подчеркнул он.