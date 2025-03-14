Ульянов: разговоры об отправке миротворцев на Украину являются постановкой

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал «театральной постановкой» разговоры европейских чиновников об отправке миротворцев европейских стран на Украину.

Дипломат подчеркнул, что пока миротворцев на Украину никто не приглашал, и никто не может гарантировать, что их пригласят.

«В чём суть? Театральная постановка взрослых людей», — написал Ульянов в Telegram-канале.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала провокацией планы некоторых стран Евросоюза направить миротворческие силы на Украину.

Также она подчеркнула, что США дистанцируются от отправки миротворцев в Киев, зная последствия.