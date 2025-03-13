Захарова прокомментировала переговоры Украины и США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти ознакомились с заявлением, принятым по итогам переговоров США и Украины, передает ТАСС. Захарова подчеркнула, что контакты России и США возможны уже сегодня, 13 марта.

В то же время представитель МИД подчеркнула, что Россия не получала официальных обращений по результатам переговоров Киева и Вашингтона. Захарова сообщила, что Москва готова обсудить изложенные на этих переговорах инициативы в ходе будущих контактов с США.

По итогам переговоров с США, прошедших в Саудовской Аравии 11 марта, Киев заявил о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. После этого США решили снять паузу в обмене разведданными и возобновить оказание помощи Украине в сфере безопасности.

Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на предварительное прекращение огня, могут начаться «настоящие переговоры». В Кремле заявили, что ожидают от США детальной информации о результатах встречи с Украиной.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе для переговоров с российскими властями. Она назвала целью Уиткоффа призвать Москву подписать соглашение о прекращении огня. В Кремле подтвердили, что переговорщики США направляются в Москву. Днем 13 марта появилась информация, что самолет Уиткоффа приземлился в российской столице.