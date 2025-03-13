Хинштейн прокомментировал освобождение Суджи

Глава Курской области Александр Хинштейн заявил, что Суджа освобождена «окончательно и бесповоротно», и победа становится «все ближе». Об этом Хинштейн написал в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ объявило об освобождении Суджи 13 марта. Суджа, а также поселок Меловой и слобода Подол были освобождены в ходе наступательных действий группировки войск «Север».

«Теперь уже официально, окончательно и бесповоротно: Суджа освобождена. Слава нашим бесстрашным воинам! Очищение Курской земли идет полным ходом. Только вперед! Победа все ближе!» - написал Хинштейн.

На этой неделе стало известно, что ВС РФ освободили промышленную зону Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Более 800 российских добровольцев и военных вышли на поверхность и нанесли внезапный удар по позициям ВСУ.

В операции участвовали Разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса, подразделения 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады и бойцы из группы «Аида» спецназа «Ахмат».

На следующий день, 12 марта, командир российского парашютно-десантного батальона сообщил, что ВС РФ подняли флаги в центре Суджи. У здания администрации города были водружены флаги РФ и войск, которые принимали участие в операции.