Президент России Владимир Путин осудил нападение на пассажирский поезд в Пакистане.

«Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, среди жертв которого оказалось немало женщин и детей. Отмечаем мужество и высокий профессионализм пакистанских военных и сотрудников правоохранительных органов», — заявил он в телеграмме пакистанскому премьеру.

Глава государства выразил соболезнования в связи трагическими последствиями нападения террористов и попросил передать слова поддержки семьям погибших.

Ранее издание The Times of India сообщило, что в Пакистане боевики взяли в заложники пассажиров поезда, в котором ехали около 450 человек.