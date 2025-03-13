Президент Владимир Путин прибыл в Курскую область в военной форме, потому что посчитал это необходимым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает «Газета.ру».

Напомним, вечером 12 марта президент РФ Владимир Путин посетил штаб в Курской области. Он прибыл в военной форме и выслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Это первое посещение российским лидером региона с момента нападения украинской армии на регион.

«Вы знаете, он полковник. Не знаю, что ответить», — заявил Песков, комментируя военную форму Путина.

Как сообщалось, в ходе своего визита Герасимов заявил, что украинские военные силы в Курской области оказались в изоляции. Руководитель Генерального штаба обратил внимание на то, что Киев планировал создать в этом регионе стратегическую базу, чтобы использовать ее в качестве инструмента давления на Россию в возможных переговорах. Однако эти планы не были реализованы, подчеркнул он.

Ранее западные СМИ отреагировали на появление Путина в зоне боевых действий в Курской области в военной форме. Многие из изданий восприняли шаг Путина как тревожное послание Западу.