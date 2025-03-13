В Кремле отреагировали на сообщение Reuters о требованиях РФ к США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию о передаче США российских условий для прекращения огня и заключения сделки по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее два источника Reuters рассказали, что российские власти передали США условия для сделки по прекращению огня. Как отмечало агентство, неясно, что именно Москва включила в свой список и готова ли Россия начать переговоры с Украиной до выполнения этих условий.

По словам источников Reuters, российские и американские чиновники обсуждали эти условия во время личных и виртуальных бесед в течение последних трех недель. Собеседники агентства описали условия Кремля как «широкие и похожие на требования, которые Москва ранее предъявляла Украине, США и НАТО».

«Нет, я не могу это ни подтвердить, ни прокомментировать», - так Песков ответил на новости о передаче требований.

Он добавил, что сейчас циркулирует «огромное количество информации», которая не соответствует действительности. Он призвал ориентироваться на официальные заявления России и официальные источники.

Reuters отмечало, что ранее Россия выдвигала условия, включающие отказ Киева от членства в НАТО, гарантию неразмещения иностранных войск на Украине и международное признание новых российских территорий. Опрошенные агентством эксперты считают, что требования России, вероятно, направлены не только на формирование возможного соглашения с Украиной, но и на создание основы для соглашений с западными странами.